Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что отказался поставлять вооруженным силам Украины летальное оружие, так как стремится поддерживать дружеские отношения со всеми странами, сообщает агентство Yonhap.

"Мы поставляли гуманитарную и мирную помощь на Украину, но не летальное вооружение. Это вопрос суверенитета, и мы пытаемся поддерживать мирные отношения со всеми странами мира, включая Россию", - заявил Юн Сок Ёль.

О том, что Южная Корея поставляет оружие Украине, заявил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин. Ранее президент России Владимир Путин в ходе церемонии подписания договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ заявил, что Соединенные Штаты оккупируют Германию, Японию и Южную Корею, но при этом говорят о равноправии с ними.