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48 минут назад

Президент Южной Кореи заявил, что отказался поставлять ВСУ летальное оружие

Газета.Ruиещё 1

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что отказался поставлять вооруженным силам Украины летальное оружие, так как стремится поддерживать дружеские отношения со всеми странами, сообщает агентство Yonhap.

Президент Южной Кореи отказался поставлять ВСУ летальное оружие
Фото: Kim Hong-ji/APKim Hong-ji/AP

"Мы поставляли гуманитарную и мирную помощь на Украину, но не летальное вооружение. Это вопрос суверенитета, и мы пытаемся поддерживать мирные отношения со всеми странами мира, включая Россию", - заявил Юн Сок Ёль.

О том, что Южная Корея поставляет оружие Украине, заявил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин. Ранее президент России Владимир Путин в ходе церемонии подписания договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ заявил, что Соединенные Штаты оккупируют Германию, Японию и Южную Корею, но при этом говорят о равноправии с ними.

Армия,Владимир Путин,Валдайский клуб,
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