Экс-офицер ЦРУ назвал цель стратегии национальной обороны США

Экс-офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Филип Джиральди назвал целью опубликованной стратегии национальной обороны государства попытку впечатлить общественность перед промежуточными выборами в конгресс. Его слова передает РИА Новости.

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Он заявил, что стратегия не является достаточно серьезной и представляет собой преимущественно пропаганду. «Полагаю, что большая часть использованного языка является государственной медиаречью, настроенной на обращение к конкретным целевым группам в Соединенных Штатах и Европе», — сказал Джиральди.

Кроме того, он обратил внимание на указанную в документе позицию по отношению к России. «Кремль описан как "непосредственная и устойчивая угроза международному миру и стабильности"», — указал бывший офицер ЦРУ. Стратегия постоянно подчеркивает необходимость противостоять России, которая упоминается в тексте 71 раз.

Он также прокомментировал позицию Соединенных Штатов по Китаю, предположив неготовность Вашингтона объявить Пекин «врагом». Европа, по мнению Джиральди, начинает все больше беспокоиться о возможных последствиях напряженности в отношениях США и Китая, в частности, возникновения риска торговой войны в случае ответных мер со стороны КНР. Он задался вопросом о целесообразности превращения Пекина во врага при наличии множества внутренних проблем у Соединенных Штатов.