Yomiuri: Япония намерена купить у США крылатые ракеты Tomahawk

Газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на правительственные источники утверждает, что кабмин Японии обратился к США с предложением о приобретении крылатых ракет Tomahawk американского производства. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Kenneth Moll/U.S. Navy/Reuters Kenneth Moll/U.S. Navy/Reuters

Источники утверждают, что Вашингтон положительно отреагировал на это предложение и переговоры о поставках уже вступают в завершающую фазу. В публикации отмечается, что Япония рассматривает принятие на вооружение ракет Tomahawk как элемент укрепления потенциала сдерживания на фоне обострения региональной обстановки.