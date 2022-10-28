Yomiuri: Япония намерена купить у США крылатые ракеты Tomahawk

Газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на правительственные источники утверждает, что кабмин Японии обратился к США с предложением о приобретении крылатых ракет Tomahawk американского производства. Об этом сообщает ТАСС.
Источники утверждают, что Вашингтон положительно отреагировал на это предложение и переговоры о поставках уже вступают в завершающую фазу. В публикации отмечается, что Япония рассматривает принятие на вооружение ракет Tomahawk как элемент укрепления потенциала сдерживания на фоне обострения региональной обстановки.
Ранее стало известно, что компания Raytheon, которая производит крылатые ракеты Tomahawk, подписала контракт на поставку 154 таких ракет для ВМС США, морской пехоты и армии. Сумма контракта составляет $217 млн. 54 ракеты будут переданы Корпусу морской пехоты, 70 — ВМС и 30 армии. Ракеты будут иметь конфигурацию Block V с модернизацией NAV/COMMS, которая поддерживает возможность обновления целеуказания в полете и улучшенную навигацию.