В Киеве и четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве, Полтавской, Николаевской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на предупреждение местных властей в Telegram-каналах.

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Городская администрация Киева уведомила жителей о сигнале тревоги и попросила в срочном порядке проследовать в укрытия гражданской защиты.

Кроме того, глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, Николаевской областной государственной администрации Виталий Кима, Черкасской областной военной администрации Игорь Табурц, а также военной администрации Киевской области также сообщили о воздушной тревоге.