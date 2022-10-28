В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
24 минуты назад

В Киеве и четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Елена Прошина

В Киеве, Полтавской, Николаевской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на предупреждение местных властей в Telegram-каналах.

В Киеве и четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Городская администрация Киева уведомила жителей о сигнале тревоги и попросила в срочном порядке проследовать в укрытия гражданской защиты.

Кроме того, глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, Николаевской областной государственной администрации Виталий Кима, Черкасской областной военной администрации Игорь Табурц, а также военной администрации Киевской области также сообщили о воздушной тревоге.

Издание напоминает, что Россия начала наносить систематические удары по разным областям Украины через два дня после теракта на Крымском мосту, в котором руководство страны обвинило Киев.

Армия,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители