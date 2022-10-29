ВСУ обстреляли антоновский мост в Херсоне

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли ракетами из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Антоновский мост в Херсоне. Было выпущено 12 ракет, девять из них сбили системы ПВО, сообщили журналистам в субботу в экстренных службах региона.