ВСУ обстреляли антоновский мост в Херсоне

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли ракетами из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Антоновский мост в Херсоне. Было выпущено 12 ракет, девять из них сбили системы ПВО, сообщили журналистам в субботу в экстренных службах региона.
"Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру. Так, в 21:13 обстрелял район Антоновского моста, выпустив 12 ракет HIMARS, 9 ракет сбили, к сожалению, 3 ракеты упали в район Антоновского моста. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - сообщил представитель экстренных служб.
ВСУ ведут обстрел нескольких пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома. Вечером 20 октября ВСУ выпустили 12 ракет по переправе в Херсоне, 11 были сбиты ПВО, одна упала в районе Антоновского моста. Погибли четыре человека, десять были ранены.