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53 минуты назад

В Херсоне сообщили об обстреле Антоновского моста со стороны ВСУ

ТАССиещё 5

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли ракетами из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Антоновский мост в Херсоне. Было выпущено 12 ракет, девять из них сбили системы ПВО, сообщили журналистам в субботу в экстренных службах региона.

ВСУ обстреляли антоновский мост в Херсоне
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру. Так, в 21:13 обстрелял район Антоновского моста, выпустив 12 ракет HIMARS, 9 ракет сбили, к сожалению, 3 ракеты упали в район Антоновского моста. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - сообщил представитель экстренных служб.

ВСУ ведут обстрел нескольких пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома. Вечером 20 октября ВСУ выпустили 12 ракет по переправе в Херсоне, 11 были сбиты ПВО, одна упала в районе Антоновского моста. Погибли четыре человека, десять были ранены.

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