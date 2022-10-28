Кадыров сообщил о гибели чеченских бойцов под Херсоном от артиллерии ВСУ

В Херсонской области в результате артиллерийского обстрела одного из чеченских подразделений погибли 23 бойца. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-аккаунте.

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Он отметил, что еще 58 человек получили ранения, из них четверо — с тяжелыми травмами.

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По его словам, раненые бойцы получат по три миллиона рублей. Семьям погибших выделят по 12 миллионов, а также организуют паломничество в священную для мусульман Мекку.

Также Кадыров рассказал, что в тот же день чеченские бойцы в качестве «акта возмездия» провели вылазку, в ходе которой около 70 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) «были отправлены прямиком в ад».

Оценка командования Кадыровым

Глава Чечни раскритиковал генерал-полковника Александра Лапина, получившего звание Героя России во время спецоперации и назначенного руководить обороной краснолиманского направления. Он рассказал, что несколько дней пытается установить с Лапиным связь. «Но мои ребята не могут его найти. Разве не должен командующий быть на своем месте и на связи с коллегами?» — задался он вопросом. По словам Кадырова, он хотел обсудить с генерал-полковником оборону населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка, «которую без боя пересекли 5 БТРов и 50 неонацистов».

В начале октября политик счел неправильными действия Лапина, из-за которых союзные силы были вынуждены оставить Красный Лиман. Кадыров обвинил генерала в том, что тот выставил на рубежах мобилизованных из Луганской народной республики (ЛНР), а также не обеспечил военных необходимой связью и достаточным количеством боеприпасов. При этом, указал руководитель региона, он передал информацию о готовящемся наступлении ВСУ на населенный пункт, но начальник Генштаба Валерий Герасимов заверил его, что «не сомневается в полководческом таланте Лапина».

Рассуждая о профессиональных качествах командующего группировкой сил в зоне специальной военной операции (СВО) Сергея Суровикина, Кадыров выразил полную уверенность в том, что под его руководством спецоперация на Украине завершится успешно. «За это время ни разу не усомнился в его решительности, профессионализме, патриотизме», — указал он.

Кадыров выразил недовольство ответом на обстрелы

24 октября Кадыров назвал слабым ответ Москвы на обстрел новых регионов Киевом. По его словам, «война идет на нашей территории». Политик выразил недовольство сложившейся ситуацией и заявил, что Россию стараются уничтожить.

После этого глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас отметил, что Кадыров говорит как настоящий воин. «Уважаю», — добавил сенатор.