Путин согласился считать операцию на Украине отчасти гражданской войной

Владимир Путин заявил, что русские и украинцы по сути являются одним народом. Президент РФ также считает, что происходящее сейчас на Украине можно назвать гражданской войной.

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"Отчасти - да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на пленарной сессии международного дискуссионного форума "Валдай".

Путин напомнил, что попытки раздела единого русского народа начались в 19-м веке.

"В 19-м веке это начало происходить, приобретало все больший и больший размах, поддерживалось в том числе Западом", - сказал он.

Президент отметил, что россияне и украинцы, к сожалению, оказались в разных государствах в силу ряда причин.

"То, что в основе своей русские и украинцы один народ - это исторический факт", - подчеркнул президент РФ.