В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
8 минут назад

Путин согласился считать операцию на Украине отчасти гражданской войной

Российская Газета

Владимир Путин заявил, что русские и украинцы по сути являются одним народом. Президент РФ также считает, что происходящее сейчас на Украине можно назвать гражданской войной.

Путин согласился считать операцию на Украине отчасти гражданской войной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Отчасти - да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на пленарной сессии международного дискуссионного форума "Валдай".

Путин напомнил, что попытки раздела единого русского народа начались в 19-м веке.

Путин ответил на вопрос о своем присутствии на саммите G20

"В 19-м веке это начало происходить, приобретало все больший и больший размах, поддерживалось в том числе Западом", - сказал он.

Президент отметил, что россияне и украинцы, к сожалению, оказались в разных государствах в силу ряда причин.

"То, что в основе своей русские и украинцы один народ - это исторический факт", - подчеркнул президент РФ.

Напомним, что Путин на пленарном заседании клуба "Валдай" также рассказал, какие события привели к решению о начале спецоперации на Украине. Среди них - очередная попытка остановить расширение НАТО на Восток.

Армия,Владимир Путин,Валдайский клуб,НАТО,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители