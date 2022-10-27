Кадыров рассказал о безуспешных поисках генерала Лапина

Отвечая на слова главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, что бездельники должны «убраться», Рамзан Кадыров обвинил генерал-полковника Лапина в прорыве линии обороны военными Украины.

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«Что касается генерал-полковника Лапина, то последние несколько дней я пытаюсь через своих командиров спецподразделений установить с ним связь. Но мои ребята не могут его найти. Разве не должен командующий быть на своем месте и на связи с коллегами?» – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он отметил, что желает обсудить с ним успех украинских войск, которые смогли прорвать линию обороны из-за его некорректных действий.

По словам Рамзана Кадырова, переброшенные из других населенных пунктов военнослужащие были отправлены на помощь бойцам Лапина, но так и не смогли их найти и были вынуждены сами держать оборону.

Он отметил, что повторяется история с Красным Лиманом.

При этом интернет-ресурсы и СМИ вещают о подвигах Лапина, которые, по словам Кадырова, он не совершал. Генерал даже не был на связи, а его брошенных, безоружных и голодных бойцов все еще «вылавливают».

«С этим нужно что-то делать, пока мы не потеряли парней и отбитые поселки. Как правильно заметил Евгений Викторович, нужны тактические и кадровые изменения. Сейчас, а не завтра», – подытожил Кадыров.