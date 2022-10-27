Путин рассказал о потерях ВСУ

Президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях бывают в семь-десять раз выше российских. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Фото: Leo Correa/AP Leo Correa/AP

По словам главы государства, киевские власти «не жалеют» своих граждан и ведут борьбу с РФ «до последнего украинца».

«Потери там местами, знаете, — это я говорю об этом с сожалением, — потери бывают 1 к 10, 1 к 8, последнее время почти всегда — 1 к 7, 1 к 8», — сказал российский лидер.

Ранее в октябре командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции (СВО) заявлял, что потери украинских войск составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными ежедневно.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.