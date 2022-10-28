В США восхитились российским Су-27

Российский истребитель четвертого поколения Су-27, появившийся почти 40 лет назад, до сих пор не перестает быть актуальным. Об этом на страницах американского журнала The National Interest (TNI) пишет обозреватель Калеб Ларсон.

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Эксперт отметил успехи советского конструкторского бюро «Сухой», которое «добилось значительных успехов в разработке самолетов для СССР и России».

«Среди этих самолетов — Су-27 времен холодной войны, который продолжает использоваться спустя десятилетия после его создания», — восхищается автор.

По мнению эксперта, истребитель Су-27 будет сохранять актуальность в конфликтах против противников, которые не располагают современными самолетами пятого поколения и развитыми системами противовоздушной обороны (ПВО). «Первоначальным дополнением к Су-27 был МиГ-29, который аэродинамически аналогичен, хотя и имеет гораздо меньший планер и значительно меньшие возможности», — говорится в публикации.

Ларсон отмечает, что Су-27 разрабатывался в качестве конкурента американским истребителям F-14 Tomcat и F-15 Eagle. «Су-27 развивает максимальную скорость около 2,35 числа Маха и имеет до десяти точек крепления для ракет или бомб», — напоминает издание.

Также обозреватель отмечает выдающуюся маневренность Су-27.