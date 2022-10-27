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30 минут назад

Военный из США заявил об угрозе нацбезопасности страны из-за интересов Зеленского

Газета.Ru

Подполковник армии США Дэниэл Дэвис в статье для издания 19fortyfive заявил об угрозе национальной безопасности Штатов из-за действий президента Украины Владимира Зеленского.

Военный из США заявил об угрозе нацбезопасности из-за интересов Зеленского
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он отметил, что российско-украинский конфликт представляет угрозу для США из-за возможной эскалации этой зимой, «особенно в том, что касается потенциальной ядерной эскалации».

«В данный момент мы бездумно рискуем самим своим существованием как нации из-за [конфликта — «Газета.Ru»] на Дальнем Востоке Европы, которая в настоящее время не представляет угрозы для нашего благополучия или национальной безопасности. На карту поставлено гораздо больше, чем просто интересы президента Украины. Вашингтону следует немедленно переориентировать свои приоритеты на обеспечение безопасности нашего народа», — пишет Дэвис.

Армия,Дэниэл Дэвис,Владимир Зеленский,
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