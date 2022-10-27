Военный из США заявил об угрозе нацбезопасности из-за интересов Зеленского

«В данный момент мы бездумно рискуем самим своим существованием как нации из-за [конфликта — «Газета.Ru»] на Дальнем Востоке Европы, которая в настоящее время не представляет угрозы для нашего благополучия или национальной безопасности. На карту поставлено гораздо больше, чем просто интересы президента Украины. Вашингтону следует немедленно переориентировать свои приоритеты на обеспечение безопасности нашего народа», — пишет Дэвис.