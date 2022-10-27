Украина потребовала кассетные боеприпасы от США и Европы

Украинские власти требуют от США и европейских стран поставок кассетных боеприпасов и высокоточных бомб. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает издание Foreign Policy.
По данным источников издания, такие запросы Киев начал отправлять в последний месяц.
«Украинские официальные лица настаивают на поставках, так называемых, усовершенствованных обычных боеприпасов двойного назначения, или DPICM, — разновидности кассетных боеприпасов. (…) В США в настоящее время запрещено экспортировать эти системы», - отмечается в статье.
При этом издание обратило внимание на то, что такие боеприпасы, как и кассетные мины, калечат людей, и, если их поставки на Украину все же будут начаты, то это станет «противоречивым изменением в политике» США.
Также Украина запрашивает аналогичные боеприпасы европейского производства. В частности, BONUS, управляемые высокоточные бомбы компаний Boeing и Saab и шведские ПЗРК RBS-70 для уничтожения дронов.
«У Швеции, кажется, тонны оружия, которое нам нужно», - приводятся в статье слова украинского депутата Александры Устиновой.
Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что поставки западного оружия Киеву не только помогают украинцам, но и позволяют странам НАТО испытать свою технику. По его словам, Украина сейчас является «полигоном для испытания оружия».
При этом Резников отметил, что многое из вооружений, которое Запад ранее не хотел поставлять Украине, - беспилотники, ракеты и артиллерия, - в конечном итоге все же попали в Киев.