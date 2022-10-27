Украина потребовала кассетные боеприпасы от США и Европы

Украинские власти требуют от США и европейских стран поставок кассетных боеприпасов и высокоточных бомб. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает издание Foreign Policy.

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По данным источников издания, такие запросы Киев начал отправлять в последний месяц.

«Украинские официальные лица настаивают на поставках, так называемых, усовершенствованных обычных боеприпасов двойного назначения, или DPICM, — разновидности кассетных боеприпасов. (…) В США в настоящее время запрещено экспортировать эти системы», - отмечается в статье.

При этом издание обратило внимание на то, что такие боеприпасы, как и кассетные мины, калечат людей, и, если их поставки на Украину все же будут начаты, то это станет «противоречивым изменением в политике» США.

Также Украина запрашивает аналогичные боеприпасы европейского производства. В частности, BONUS, управляемые высокоточные бомбы компаний Boeing и Saab и шведские ПЗРК RBS-70 для уничтожения дронов.

«У Швеции, кажется, тонны оружия, которое нам нужно», - приводятся в статье слова украинского депутата Александры Устиновой.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что поставки западного оружия Киеву не только помогают украинцам, но и позволяют странам НАТО испытать свою технику. По его словам, Украина сейчас является «полигоном для испытания оружия».