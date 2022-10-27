Собянин упростил назначение пособий семьям мобилизованных

Мэр Москвы Сергей Собянин упростил процедуру, по которой детям и молодым семьям мобилизованных в столице назначают пособия. Об этом сообщает ТАСС.

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Теперь для назначения таких выплат не будут проверять уровень обеспеченности семьи, не будут учитывать ее доходы и оценивать поступления пособий на банковские счета.

В Москве детям мобилизованных выплачивают ежемесячные пособия, а молодым родителям в такой семье (когда возраст на дату рождения ребенка меньше 36 лет) предоставляют единовременное пособие.

Ранее Собянин сообщил, что Москва будет выплачивать мобилизованным горожанам 50 тыс. рублей ежемесячно.