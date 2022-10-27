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1 час назад

Собянин упростил назначение пособий семьям мобилизованных

Мария Иванова

Мэр Москвы Сергей Собянин упростил процедуру, по которой детям и молодым семьям мобилизованных в столице назначают пособия. Об этом сообщает ТАСС.

Собянин упростил назначение пособий семьям мобилизованных
Фото: ТАССТАСС

Теперь для назначения таких выплат не будут проверять уровень обеспеченности семьи, не будут учитывать ее доходы и оценивать поступления пособий на банковские счета.

В Москве детям мобилизованных выплачивают ежемесячные пособия, а молодым родителям в такой семье (когда возраст на дату рождения ребенка меньше 36 лет) предоставляют единовременное пособие.

Ранее Собянин сообщил, что Москва будет выплачивать мобилизованным горожанам 50 тыс. рублей ежемесячно.

Дети мобилизованных могут вне очереди попасть в детские сады (если им полтора года и больше). Нуждающиеся семи мобилизованных, в которых есть дети с инвалидностью, пожилые люди, инвалиды I и II группы, могут получить социальное обслуживание на дому независимо от уровня доходов семьи.

Армия,Сергей Собянин,
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