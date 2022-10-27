Украина потребовала кассетные боеприпасы от США и Европы

Украина потребовала от США и стран Европы кассетные боеприпасы и высокоточные бомбы. Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на собственные источники.

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Отмечается, что украинские чиновники потребовали так называемые кумулятивно-осколочные артиллерийские снаряды, или DPICM — разновидность кассетных боеприпасов. В издании подчеркивают, что в США запрещено их экспортировать.

Запросы, с которыми Киев начал обращаться к западным коллегам, стали более существенными из-за того, что запасы 152-миллиметровых артиллерийских орудий советской эпохи почти исчерпались, отмечает Foreign Policy.

«Но только 30 процентов украинского артиллерийского вооружения соответствует стандарту НАТО, а интенсивность недавних артиллерийских перестрелок с российскими солдатами вызвала у украинских официальных лиц обеспокоенность сроком службы новых 155-миллиметровых пушек, которые уже изнашиваются. Вот почему они хотят, чтобы снаряды, которыми они стреляют, поражали сильнее», — заявляют в издании.

Украинский депутат Александра Устинова также сообщила, что Киев запросил кассетные боеприпасы BONUS шведско-французского производства, а также управляемые высокоточные бомбы от Boeing и Saab. Кроме того, Украина просит поставить ей шведские ПЗРК RBS-70 для борьбы с беспилотниками. «У Швеции, кажется, тонны оружия, которое нам нужно», — отметила депутат.