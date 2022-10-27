Российские войска отразили наступления ВСУ на трех направлениях

Российские военные отразили наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

По данным ведомства, на купянском направлении украинские военнослужащие атаковали позиции российских подразделений в направлении Николаевки и Орлянки.

Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили до 60 бойцов ВСУ, один танк, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.

Также на николаево-криворожском направлении две усиленные ротные тактические группы ВСУ атаковали позиции российских военных в направлении населенных пунктов Малая Александровка Херсонской области и Терновые поды Николаевской. В результате уничтожены свыше 60 солдат ВСУ, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей, заключили в ведомстве.