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51 минуту назад

Госдума разрешила мобилизовать судимых за тяжкие преступления

Мария Иванова

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий мобилизовать россиян с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления. Об этом сообщает «Интерфакс».

Госдума разрешила мобилизовать судимых за тяжкие преступления
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Теперь закон должен рассмотреть Совет Федерации.

В категорию тяжких российский уголовный кодекс включает преступления, за которые можно получить более пяти лет лишения свободы - это в том числе разбой и крупные хищения, сбыт наркотиков в крупном размере.

При этом по-прежнему нельзя будет мобилизовать людей со снятыми или непогашенными судимостями за преступлениям против половой неприкосновенности детей, а также за теракт, организацию незаконного вооруженного формирования, угон самолета, госизмену, шпионаж, посягательство на жизнь государственного деятеля, насильственный захват власти и вооруженный мятеж.

Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября. Отсрочку от нее предоставили большинству студентов, некоторым сотрудникам IT-компаний, СМИ, сотовых операторов, работникам оборонного сектора, людям, ухаживающим за близкими родственниками, а также родителям четырех и более детей.

Армия,Совет Федерации,Госдума,
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