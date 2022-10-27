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18 минут назад

Опубликована карта боевых действий на Украине

Lenta.ruиещё 2

Миноброны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине на 27 октября. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

Опубликована карта боевых действий на Украине
Фото: ТАССТАСС

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Минобороны РФ
Минобороны РФ

За минувшие сутки российские войска отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на трех направлениях — купянском, красно-лиманском и николаево-криворожском. Они также поразили четыре пункта управления ВСУ, сбили Ми-8 в Запорожской области и уничтожили украинское оборонное предприятие по производству твердого ракетного топлива, взрывчатых веществ и пороха для украинских военнослужащих.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 326 самолетов, 163 вертолета, 2353 БПЛА, 383 зенитных ракетных комплекса, 6104 танков и других боевых бронированных машин. Помимо этого, ликвидированы 6805 единиц специальной военной автомобильной техники.

Армия,СВО,Минобороны России,
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