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12 минут назад

Украинский десант попытался высадиться вблизи Запорожской АЭС

Lenta.ruиещё 1

Украинский десант попытался высадиться вблизи Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Украинский десант попытался высадиться вблизи Запорожской АЭС
Фото: 

По уточненным данным, утром 29 октября бойцы ВСУ попытались высадиться в Энергодаре около ЗАЭС. Рогов также заверил, что остальные подробности произошедшего появятся позже.

Ранее в субботу, 29 октября, стало известно, что в Запорожье ликвидировали группу чеченских боевиков, воевавших на стороне ВСУ. По словам Рогова, в регионе также замечено большое число иностранных наемников.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. В сентябре 2022 года, в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях проходило голосование по вопросам присоединения регионов к России. 5 октября президент России подписал законы о принятии новых территорий в состав РФ. Теперь жители новых регионов со дня включения территорий в Россию — 30 сентября — признаются российскими гражданами.

Армия,Владимир Рогов,
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