Украинский десант попытался высадиться вблизи Запорожской АЭС

Ранее в субботу, 29 октября, стало известно, что в Запорожье ликвидировали группу чеченских боевиков, воевавших на стороне ВСУ. По словам Рогова , в регионе также замечено большое число иностранных наемников.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. В сентябре 2022 года, в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях проходило голосование по вопросам присоединения регионов к России. 5 октября президент России подписал законы о принятии новых территорий в состав РФ. Теперь жители новых регионов со дня включения территорий в Россию — 30 сентября — признаются российскими гражданами.