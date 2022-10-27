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20 минут назад

В Запорожской области сбит вертолет Ми-8 ВВС Украины

Деловая газета "Взгляд"

Под Новотроицким в Запорожской области сбит вертолет Ми-8 ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В Запорожской области сбит вертолет Ми-8 ВВС Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Средствами ПВО за последние сутки уничтожены четыре беспилотника в районах населенных пунктов Тягинка, Ольговка и Львово в Херсонской области, Зеленый Гай ДНР. Также в воздухе сбиты шесть снарядов американской системы залпового огня HIMARS под Антоновкой в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

С начала проведения спецоперации были уничтожены 326 самолетов, 163 вертолета, 2353 беспилотника, 383 ЗРК, 6104 танка и других бронемашин, подытожили в оборонном ведомстве.

Армия,СВО,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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