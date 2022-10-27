В Запорожской области сбит вертолет Ми-8 ВВС Украины

Средствами ПВО за последние сутки уничтожены четыре беспилотника в районах населенных пунктов Тягинка, Ольговка и Львово в Херсонской области, Зеленый Гай ДНР. Также в воздухе сбиты шесть снарядов американской системы залпового огня HIMARS под Антоновкой в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.