В Запорожской области сбит вертолет Ми-8 ВВС Украины

Под Новотроицким в Запорожской области сбит вертолет Ми-8 ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Средствами ПВО за последние сутки уничтожены четыре беспилотника в районах населенных пунктов Тягинка, Ольговка и Львово в Херсонской области, Зеленый Гай ДНР. Также в воздухе сбиты шесть снарядов американской системы залпового огня HIMARS под Антоновкой в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
С начала проведения спецоперации были уничтожены 326 самолетов, 163 вертолета, 2353 беспилотника, 383 ЗРК, 6104 танка и других бронемашин, подытожили в оборонном ведомстве.