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20 минут назад

Тероборона Херсона начала готовиться уничтожать танки

Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что штаб территориальной обороны организовал маневры с противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) в черте Херсона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Тероборона Херсона начала готовиться уничтожать танки
Фото: ТАССТАСС

«С назначенными расчетами ПТРК отрядов территориальной обороны города Херсон организованы занятия по применению противотанковых комплексов и организации огневых позиций в городской черте», — сообщил Стремоусов.

Он уточнил, что группы минирования провели учения по установке мин направленного действия. Кроме того, в рамках занятий изготовили и установили фугасы.

Ранее Стремоусов рассказал о создании штаба территориальной обороны в Херсонской области. Как он утверждает, начальником организации назначили врио губернатора региона Владимира Сальдо. Стремоусов отметил, что штаб работает «в лице органов власти и структур, отвечающих за безопасность и защиту» области.

СВО,Кирилл Стремоусов,
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