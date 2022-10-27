Тероборона Херсона начала готовиться уничтожать танки

Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что штаб территориальной обороны организовал маневры с противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) в черте Херсона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«С назначенными расчетами ПТРК отрядов территориальной обороны города Херсон организованы занятия по применению противотанковых комплексов и организации огневых позиций в городской черте», — сообщил Стремоусов.

Он уточнил, что группы минирования провели учения по установке мин направленного действия. Кроме того, в рамках занятий изготовили и установили фугасы.