Средства ПВО России сбили шесть снарядов РСЗО HIMARS

"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ольговка, Тягинка, Львово Херсонской области, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики. Кроме того, сбиты в воздухе шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области", - заявил генерал-лейтенант.