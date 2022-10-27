Средства ПВО России сбили шесть снарядов РСЗО HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БЛА) и шесть снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ("Хаймарс"). Такие данные привел в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ольговка, Тягинка, Львово Херсонской области, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики. Кроме того, сбиты в воздухе шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области", - заявил генерал-лейтенант.
По данным Минобороны РФ, всего с проведения специальной военной операции уничтожены 326 самолетов, 163 вертолета, 2 353 беспилотных летательных аппарата, 383 зенитных ракетных комплекса, 6 104 танка и других боевых бронированных машин, 876 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 531 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 6 805 единиц специальной военной автомобильной техники.