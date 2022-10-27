Минобороны заявило об уничтожении украинского оборонного предприятия

Российские военные уничтожили украинское оборонное предприятие. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что предприятие производило для Вооруженных сил Украины (ВСУ) твердое ракетное топливо, взрывчатые вещества и порох. Оно находилось в районе города Павлоград Днепропетровской области.

В министерстве также сообщили о сбитом украинском вертолете Ми-8 в Запорожской области в районе населенного пункта Новотроицкое.