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15 минут назад

Минобороны заявило об уничтожении украинского оборонного предприятия

Lenta.ru

Российские военные уничтожили украинское оборонное предприятие. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что предприятие производило для Вооруженных сил Украины (ВСУ) твердое ракетное топливо, взрывчатые вещества и порох. Оно находилось в районе города Павлоград Днепропетровской области.

Тероборона Херсона начала готовиться уничтожать танки

В министерстве также сообщили о сбитом украинском вертолете Ми-8 в Запорожской области в районе населенного пункта Новотроицкое.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства в ходе телеобращения.

Армия,Видео,Владимир Путин,Минобороны России,
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