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42 минуты назад

Мобильные пункты мобилизации свернули на границе с ЕС

Елена Прошина

В Псковской области свернули передвижные пункты мобилизации на границе РФ с Латвией и Эстонией. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, пишет ТАСС.

Мобильные пункты мобилизации свернули на границе с ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, мобильные пункты не работают, потому что на границах уже нет очередей.

«Мобильный призывной пункт работал в качестве дополнительного фильтра. Очереди были в основном не из граждан Российской Федерации. Он свернут, мы разобрались с очередями, решили эту проблему, такой необходимости нет», - сказал губернатор.

Он также добавил, что когда в Псковской области на участках границ с Латвией и Эстонией были большие очереди, там был организован мобильный пункт мобилизации. Также там дежурила бригада врачей, работали сотрудники «Красного креста», а волонтеры раздавали воду.

«Мы акцент делали на пожилых людях и на женщинах с детьми. Многие с благодарностью принимали, но были и случаи, когда воду просто демонстративно выливали, кидали бутылки в лес. На всех границах были, на всех пунктах пропуска», - рассказал губернатор.

Ранее сообщалось, что на некоторых погранпунктах были развернуты мобилизационный пункт военкомата. В частности, такой пункт работал на «Верхнем Ларсе» на границе с Грузией.

Армия,Михаил Ведерников,Международный комитет Красного Креста,ЕС,
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