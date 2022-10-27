Продажу алкоголя военнослужащим запретили в Запорожской области

Так, первое нарушение запрета грозит штрафом в 10 тысяч рублей. Повторное нарушение повлечет за собой штраф уже в 30 тысяч рублей. Ограничение основано на решении военно-гражданской администрации и военной комендатуры, написал Рогов в своем Telegram -канале.

Президентским указом 19 октября в новых регионах России было введено военное положение. Еще три уровня готовности объявлены в других частях страны. Где введены особые правовые режимы и что они означают — в материале «Вечерней Москвы». Так, например, в период действия военного положения власти могут ограничивать в правах и свободах как граждан России, так и иностранцев. Экономика страны может перестраиваться под нужды армии.