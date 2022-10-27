Разведчики Восточного военного округа уничтожили "диверсантов" на Курилах

«Небольшая группа условного противника высадилась на одном из островов Курильской гряды с намерением выполнить диверсию на стратегически важном объекте. С целью обезвреживания «противника» в район предполагаемой высадки незамедлительно выдвинулась десантно-штурмовая группа армейского корпуса ВВО на вертолетах Ми-8АМТШ. По прибытию в указанный район разведчики армейского корпуса ВВО осуществили высадку с вертолетов, выполнили мероприятия скрытного перемещения и поиска группы условных террористов. Неприятель был быстро обнаружен и уничтожен», — говорится в сообщении.