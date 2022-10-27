Пушилин назвал Марьинское направление одним из самых сложных

«Марьинское направление остаётся одним из самых сложных из-за того, что противник в частном секторе достаточно серьёзно укрепился, там бетонные укрепления порядка двух метров — достаточно неплохо они подготовились. Но тем не менее накануне был удачный штурм (позиций. — RT) противника», — передаёт его слова РИА Новости.