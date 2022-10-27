В Белоруссии решили нарастить производство беспилотников

В Белоруссии решили нарастить мощности по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ударных беспилотных авиакомплексов. Об этом заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Дмитрий Пантус, передает SB.BY.

«Нам жизненно необходимы разведывательные БПЛА и ударные беспилотные авиационные комплексы, способные прежде всего наносить удары в оперативно-тактической глубине. Желательно с широким спектром применяемых средств поражения различной мощности», — заявил он.

По его словам, разведывательный беспилотник нужен каждому взводу, в связи с этим производственные мощности придется нарастить. При этом белорусская армия, отмечается Пантус, по-прежнему будет нуждаться в современных бронемашинах, оружии с большой дальностью поражения, а также ракетном вооружении различного назначения. Также в армии ощущается недостаток стрелкового оружия, современных средств связи, радиолокации и других инструментов.