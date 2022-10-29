Украинские войска выпустили 12 снарядов по Донецку и Ясиноватой

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 12 снарядов калибром 155 и 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов.

Так, был зафиксирован обстрел по населенным пунктам Нетайлово – город Донецк: выпущено четыре снаряда калибром 155 мм, говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства. Также ВСУ выпустили по населенному пункту Ясиноватая пять снарядов калибром 122 мм.