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1 час назад

Украинские войска выпустили 12 снарядов по Донецку и Ясиноватой

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 12 снарядов калибром 155 и 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов.

Украинские войска выпустили 12 снарядов по Донецку и Ясиноватой
Фото: Telegram-канал официального сайта ДНРTelegram-канал официального сайта ДНР

Так, был зафиксирован обстрел по населенным пунктам Нетайлово – город Донецк: выпущено четыре снаряда калибром 155 мм, говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства. Также ВСУ выпустили по населенному пункту Ясиноватая пять снарядов калибром 122 мм.

Ясиноватая расположена примерно в 25 км до Донецка. Снаряды калибром 155 мм применяются странами НАТО. Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 мм.

Ранее сообщалось, что ВСУ подвергли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР) массированным обстрелам из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм.

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