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36 минут назад

Власти ДНР заявили об уничтожении плацдарма ВСУ

Газета.Ruиещё 2

На восточном берегу реки Жеребец в Донецкой народной республике был уничтожен плацдарм Вооруженных сил Украины. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, слова которого приводит ТАСС.

Пушилин заявил об уничтожении плацдарма ВСУ
Фото: ТАССТАСС

По его словам, с указанного местоположения ВСУ «пытались контролировать трассу Кременная-Сватово».

Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что с февраля 2022 года по текущий период в Луганской народной республике в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины погибли 113 человек, в том числе семеро детей, еще 336 получили ранения. Отмечается, что за указанный период по территории республики украинскими силами было произведено 1232 обстрела. В результате разрушено и повреждено 2795 домостроений в 73 населенных пунктах.

До этого представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что ВСУ обстреляли Донецк, выпустив по городу девять снарядов за 13 минут.

Армия,СВО,Денис Пушилин,
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