ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в ДНР за 40 минут

Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за 40 минут обстреляли пять населенных пунктов в ДНР, передает РИА Новости.

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Отмечается, что обстрелы произошли в Зайцево, Макеевке, Каштановом, Гольмовском и Минеральном.

В СЦКК заявили, что по Каштановому было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров, по Макеевке — три снаряда, по Минеральному — четыре, по Зайцево — четыре снаряда калибром 152 миллиметра, по Гольмовскому — пять.

Артиллерия калибром 155 миллиметров используется странами НАТО, на вооружении Украины состоят американские дальнобойные гаубицы M777.