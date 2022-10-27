Американский конвертоплан Osprey назвали «ошибкой военных»

Что ещё более тревожно, конвертоплан продолжал терпеть крушения. В 2000 году в общей сложности 23 морских пехотинца США погибли, когда два V-22 потерпели крушения в ходе отдельных инцидентов. Были внесены изменения, но репутация сохранилась: V-22 был самолётом, на котором пилоты должны были быть особенно осторожны. 19FortyFive