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52 минуты назад

В США назвали «военной ошибкой» разработку конвертоплана Osprey

Ferra.ruиещё 1

Журналисты из 19FortyFive опубликовали материал, в котором прошлись по американскому конвертоплану V-22 Osprey.

Американский конвертоплан Osprey назвали «ошибкой военных»
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Уникальной особенностью данного транспортного средства является сочетание отдельных преимуществ вертолёта и самолёта. Но даже при таких вводных он не стоил потраченных на его разработку средств, считают наши коллеги.

Более того, по мнению Харрисона Касса из 19FortyFive, V-22 в принципе стал самой большой ошибкой американских военных.

Так, например, несмотря на то, что свой первый полёт Osprey совершил ещё в 1989 году, из-за выявленных проблем эксплуатацию конвертоплана начали только в 2007-м — спустя 18 лет!

Что ещё более тревожно, конвертоплан продолжал терпеть крушения. В 2000 году в общей сложности 23 морских пехотинца США погибли, когда два V-22 потерпели крушения в ходе отдельных инцидентов. Были внесены изменения, но репутация сохранилась: V-22 был самолётом, на котором пилоты должны были быть особенно осторожны. 19FortyFive

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