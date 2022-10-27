Власти Херсона назвали условия для возвращения мирных жителей

«Основная часть мероприятий по вывозу населения уже проведена, при этом мы продолжаем и дальше помогать людям. Переезд — это прежде всего вынужденная мера для их безопасности. Мы спасаем граждан Российской Федерации, чтобы они не стали жертвами обстрелов», — передает слова Стремоусова РИА Новости.