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53 минуты назад

Власти Херсона назвали условия для возвращения мирных жителей

Жители правобережной части Херсонской области смогут вернуться домой поле того, как линия фронта будет отодвинута. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Власти Херсона назвали условия для возвращения мирных жителей
Фото: ТАССТАСС

«Основная часть мероприятий по вывозу населения уже проведена, при этом мы продолжаем и дальше помогать людям. Переезд — это прежде всего вынужденная мера для их безопасности. Мы спасаем граждан Российской Федерации, чтобы они не стали жертвами обстрелов», — передает слова Стремоусова РИА Новости.

Он также добавил, что после отодвигания линии фронта все желающие смогут вернуться домой.

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Администрация Херсонской области была также перемещена на левобережную часть Днепра. Как заявил замглавы, все задачи, направленные на обеспечение безопасности региона активно выполняются.

После присоединения к РФ Херсонская область начала подвергаться регулярным обстрелам Вооруженных сил Украины. Власти Херсонской области приняли решение перевезти около 60 тысяч человек на левый берег Днепра, сообщает RT.

Армия,Кирилл Стремоусов,
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