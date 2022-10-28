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28 минут назад

Власти Херсонской области прояснили обстановку на левом береге региона

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Необходимости вывозить жителей левобережной части Херсонской области нет. Об этом РИА Новости сообщила заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева.

Власти Херсонской области прояснили обстановку на левом береге региона
Фото: РИА новостиРИА новости

По ее словам, в этой части региона «все работает и функционирует». В частности, в области остались госслужащие, аппарат правительства и службы по обеспечению жизнедеятельности, прояснила она обстановку.

Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что более 70 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый в Херсонской области из-за угрозы обстрелов со стороны Украины. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов допустил, что жители правобережной части смогут вернуться домой после того, как линия фронта будет отодвинута.

27 октября Стремоусов рассказал, что сформированный в регионе штаб территориальной обороны организовал маневры с противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) в черте Херсона. Группы минирования провели учения по установке мин направленного действия. Кроме того, в рамках занятий изготовили и установили фугасы.

Армия,СВО,Кирилл Стремоусов,Екатерина Губарева,
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