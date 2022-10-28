Власти Херсонской области прояснили обстановку на левом береге региона

Необходимости вывозить жителей левобережной части Херсонской области нет. Об этом РИА Новости сообщила заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева.

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По ее словам, в этой части региона «все работает и функционирует». В частности, в области остались госслужащие, аппарат правительства и службы по обеспечению жизнедеятельности, прояснила она обстановку.

Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что более 70 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый в Херсонской области из-за угрозы обстрелов со стороны Украины. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов допустил, что жители правобережной части смогут вернуться домой после того, как линия фронта будет отодвинута.