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23 минуты назад

Стали известны подробности о погибшем на Украине американском наемнике

Свободная пресса

Американский наемник погиб на Украине, сражаясь в рядах украинских националистов. О его личности сообщил телеканал CNN.

Появились подробности о погибшем на Украине американском наемнике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

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По данным телеканала, наемника звали Джошуа Джонс и ему было 24 года. Его личность удалось опознать по татуировкам на теле. Останки наемника нашли в Донецкой Народной Республике. Тело наемника передали американской стороне, семье их обещают доставить в ближайшее время.

Информацию о гибели американского наемника на Украине подтверждал Госдеп США, однако отказывался раскрывать личность погибшего.

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Армия,Госдеп США,
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