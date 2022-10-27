Появились подробности о погибшем на Украине американском наемнике

Американский наемник погиб на Украине, сражаясь в рядах украинских националистов. О его личности сообщил телеканал CNN.
По данным телеканала, наемника звали Джошуа Джонс и ему было 24 года. Его личность удалось опознать по татуировкам на теле. Останки наемника нашли в Донецкой Народной Республике. Тело наемника передали американской стороне, семье их обещают доставить в ближайшее время.
Информацию о гибели американского наемника на Украине подтверждал Госдеп США, однако отказывался раскрывать личность погибшего.
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