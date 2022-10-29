Пушилин рассказал о продвижении союзных сил в зоне СВО

Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) и союзных сил продвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«Пока не идет речи об освобождении сразу населенных пунктов, поселков, но сейчас важным является просто даже движение вперед, это те же 100-200 метров, занятие лучших позиций», — заявил Пушилин.
Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что российская армия держит оборону и пресекает все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться на территорию региона. Он подчеркнул, что шансы у украинских военных «очень слабые», а российские войска полностью контролируют ситуацию.