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22 минуты назад

Пушилин рассказал о продвижении союзных сил в зоне СВО

Lenta.ruиещё 4

Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) и союзных сил продвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Пушилин рассказал о продвижении союзных сил в зоне СВО
Фото: ТАССТАСС

«Пока не идет речи об освобождении сразу населенных пунктов, поселков, но сейчас важным является просто даже движение вперед, это те же 100-200 метров, занятие лучших позиций», — заявил Пушилин.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что российская армия держит оборону и пресекает все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться на территорию региона. Он подчеркнул, что шансы у украинских военных «очень слабые», а российские войска полностью контролируют ситуацию.

Армия,Кирилл Стремоусов,Денис Пушилин,
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