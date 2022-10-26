Цистерны с топливом загорелись в Шахтерске из-за обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Шахтерску в Донецкой Народной Республике (ДНР), в результате загорелись цистерны с топливом, сообщил мэр города Александр Шатов.

Как сообщил мэр города, в результате удара ВСУ по Шахтерску, по предварительной информации, произошло попадание в район железной дороги с последующим возгоранием цистерн с топливом, передает ТАСС.

В свою очередь в МЧС ДНР сообщили, что для ликвидации пожара на железнодорожной станции в Шахтерске в результате обстрела со стороны ВСУ направлен пожарный поезд 54-й пожарно-спасательной части города Иловайска, для ликвидации пожара привлечено десять пожарных автоцистерн.