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13 минут назад

Мэр Шахтерска Шатов сообщил о возгорании цистерн с топливом после обстрела украинскими военными железной дороги в ДНР

Деловая газета "Взгляд"

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Шахтерску в Донецкой Народной Республике (ДНР), в результате загорелись цистерны с топливом, сообщил мэр города Александр Шатов.

Цистерны с топливом загорелись в Шахтерске из-за обстрела ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщил мэр города, в результате удара ВСУ по Шахтерску, по предварительной информации, произошло попадание в район железной дороги с последующим возгоранием цистерн с топливом, передает ТАСС.

В свою очередь в МЧС ДНР сообщили, что для ликвидации пожара на железнодорожной станции в Шахтерске в результате обстрела со стороны ВСУ направлен пожарный поезд 54-й пожарно-спасательной части города Иловайска, для ликвидации пожара привлечено десять пожарных автоцистерн.

Напомним, в среду утром ВСУ обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра.

Армия,СВО,Александр Шатов,
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