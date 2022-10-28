Рогов сообщил о занятых ВСУ предприятиях и соцобъектах Запорожья

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли около 90 социальных объектов и не менее 18 крупных предприятий города Запорожья, туда также стягивают технику. Об этом заявил в пятницу председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире радиостанции "Радио России".

Фото: Официальный сайт президента Украины Официальный сайт президента Украины

Рогов подчеркнул, что первым свои предприятия передал под расположение и склады ВСУ украинский бизнесмен Ринат Ахметов, который предоставил украинским военным контролируемые им заводы "Запорожсталь" и "Запорожкокс".

"Значительная часть промзоны города Запорожье превращена в укрепрайоны. <...> На сегодняшний день как минимум на 18 крупных предприятиях находятся большое количество боевиков, техники, склады с оружием, боеприпасами. Сюда же входит и "Автозаз", - сказал он.

"Порядка 90 объектов социальной сферы - школы, вузы, даже детские садики, больницы и масса всего остального - тоже превращены в укрепрайоны и места скопления боевиков", - добавил председатель движения "Мы вместе с Россией".

Он отметил, что на данный момент город "переполнен боевиками".

Ранее Рогов сообщил ТАСС, что ВСУ в Запорожье селят рядом с собой тех, кто "выехал с освобожденных территорий, не признавая освобождения и результатов референдума". По его словам, делается это с одной целью, чтобы в случае заявить, что обстреливали мирных жителей. Он подчеркнул, что в городе также перепрофилируют больницы под военные госпитали, отказывая в помощи местному населению.