В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
12 минут назад

ВСУ нанесли удар по Шахтерску

Lenta.ru

Возгорание горюче-смазочных материалов (ГСМ) произошло в Шахтерске из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в штабе обороны ДНР, передает РИА Новости.

ВСУ нанесли удар по Шахтерску
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Шахтерске произошло возгорание ГСМ», — говорится в сообщении.

Шахтерск расположен примерно в 40 километрах к востоку от Донецка и Макеевки.

ВСУ попытались прорваться у Давыдова Брода

Ранее российские войска уничтожили нефтехранилище ВСУ в районе города Днепропетровска. Как заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, хранилище снабжало дизельным топливом группировку украинских войск в Донбассе. Кроме того, российская авиация нанесла удар по двум пунктам управления ВСУ в Артемовске Донецкой народной республики и в Константиновке в Запорожской области.

Армия,СВО,Игорь Конашенков,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители