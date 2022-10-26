ВСУ нанесли удар по Шахтерску

Возгорание горюче-смазочных материалов (ГСМ) произошло в Шахтерске из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в штабе обороны ДНР, передает РИА Новости .

Шахтерск расположен примерно в 40 километрах к востоку от Донецка и Макеевки.

Ранее российские войска уничтожили нефтехранилище ВСУ в районе города Днепропетровска. Как заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, хранилище снабжало дизельным топливом группировку украинских войск в Донбассе. Кроме того, российская авиация нанесла удар по двум пунктам управления ВСУ в Артемовске Донецкой народной республики и в Константиновке в Запорожской области.