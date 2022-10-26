В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
34 минуты назад

В США подтвердили передачу из России останков американского наёмника Украине

RT на русскомиещё 2

Россия передала Украине останки американского наёмника, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Россия передала Украине тело убитого в бою американца
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Соединённые Штаты выражают свои соболезнования семье гражданина США, убитого в сражении на Украине, чьи останки теперь были идентифицированы. Они вскоре будут возвращены семье», — говорится в заявлении дипломата.

Он поблагодарил Украину за помощь в «переговорах с Россией» о возвращении останков гражданина США.

О личности погибшего не сообщается.

В октябре CNN со ссылкой на американский Госдеп сообщал, что в перестрелке в зоне СВО был смертельно ранен американский пехотинец из Айдахо Дейн Патридж.

В августе в Госдепартаменте США подтвердили гибель на Украине американского гражданина.

Ранее внучатый племянник 35-го американского президента Джона Кеннеди Коннор заявил, что ездил на Украину в качестве наёмника.

Армия,СВО,Нед Прайс,Джон Кеннеди,Госдеп США,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители