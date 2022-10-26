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8 минут назад

В США раскрыли подробности нового обмена пленными между Россией и Украиной

Lenta.ru

Новый обмен пленными между Россией и Украиной проходил в Запорожье. Из-за обменного процесса было решено на два часа остановить бои. Подробности обмена раскрыл американский телеканал CNN.

В США раскрыли подробности нового обмена пленными между Россией и Украиной
Фото: ТАССТАСС

CNN уточняет место проведения обмена — к северу от Васильевки в Запорожской области. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал, что Москва передала Киеву тело американского наемника Джошуа Алана Джонса, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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На место прибыла украинская скорая помощь, чтобы доставить тело Джонса. Его смогли опознать по татуировкам. Перед обменом российская сторона заранее прислала фотографии тела иностранного наемника.

«Я не могу передать вам, какое бремя снялось с плеч семьи. Я не мог отказаться от этой надежды», — отреагировал на обмен отец Джонса.

Украина сообщила об обмене пленными с Россией 26 октября. Киев получил девять рядовых и сержантов и одного офицера. Помимо этого, украинской стороне передали тело Джонса. Москва, в свою очередь, не сообщала об обмене. У представителя уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой не оказалось никакой информации по обмену.

Армия,Андрей Ермак,Татьяна Москалькова,
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