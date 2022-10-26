Посол России в Британии рассказал о данных Западу заверениях Шойгу

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заверил в разговорах со своими зарубежными коллегами, что Россия не намерена использовать ядерное оружие в конфликте на Украине . Об этом заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин .

В понедельник начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов на брифинге сообщил, что Минобороны РФ привело свои силы и средства в готовность к действиям "в условиях радиоактивного заражения", поскольку располагает данными о готовности Киева применить "грязную бомбу". Об угрозе "грязной бомбы" заявил и глава МИД РФ Сергей Лавров, данный вопрос поднят Россией на уровне Совета Безопасности ООН. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с рядом зарубежных коллег, в том числе из Великобритании, США, Турции и Франции, предупредив их об этой угрозе со стороны Украины. В Вашингтоне, Лондоне и Париже, однако, заявили, что не верят российским сведениям.