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12 минут назад

Тихоокеанский флот получит корвет «Резкий» в декабре

Lenta.ru

Многоцелевой корвет «Резкий» проекта 20380 могут передать Тихоокеанскому флоту в декабре 2022 года. Об этом со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщает ТАСС.

Тихоокеанский флот получит корвет «Резкий» в декабре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Передача Тихоокеанскому флоту корвета "Резкий" теперь планируется на декабрь 2022 года», — сказал он.

Агентство отметило, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

Корвет постройки Амурского судостроительного завода предназначен для борьбы с надводными и подводными кораблями противника. Корвет получил ракетный комплекс «Уран» с ракетами Х-35, зенитный ракетный комплекс «Редут» и артиллерийские установки. Также «Резкий» оснащен противолодочным комплексом «Пакет-НК».

Ранее в октябре источник ТАСС сообщал, что передачу корвета «Меркурий» проекта 20380 Военно-морскому флоту России могут перенести на начало 2023 года.

В августе начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Илья Колесников рассказал, что корвет «Резкий» вышел на заводские ходовые испытания в залив Петра Великого.

Армия,Илья Колесников,Амурский судостроительный завод,
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