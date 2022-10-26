Ответная атака: что известно об учениях, которыми руководил Путин

26 октября под руководством российского президента Владимира Путина прошли испытания ядерного оружия. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, отрабатывался ответ на возможный ядерный удар по России. Военные проверяли, насколько межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс», баллистическая ракета «Синева» и ракеты воздушного базирования, выпущенные с Ту-95МС соответствуют своим характеристикам. США были предупреждены об учениях.

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Под руководством главнокомандующего ВС РФ, президента России Владимира Путина прошли тренировочные пуски баллистических и крылатых ракет. Об этом сообщили в Кремле.

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Отмечается, что проверялась работа наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания.

Министр обороны России Сергей Шойгу в своем докладе заявил, что военные отрабатывали ответный удар при ядерной атаке против России. Во время тренировки «отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника».

О порядке проведения тренировки доложил Путину начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов: «К тренировке привлекаются: подвижный грунтовый ракетный комплекс Ракетных войск стратегического назначения «Ярс»; ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота «Тула»; два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95мс».

Межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» ударила по полигону «Кура» на Камчатке с государственного испытательного космодрома Плесецк. Туда же запустили и баллистическую ракету «Синева» из акватории Баренцева моря. Самолеты дальней авиации Ту-95МС выполняли пуски крылатых ракет воздушного базирования.

«В ходе мероприятия проведена проверка уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления войсками», – говорится в сообщении Кремля.

Отмечается, что задачи, которые ставились перед российскими военными, полностью выполнены: «Все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики».

Предупрежден – значит вооружен

О проведении этих учений американские власти были предупреждены. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер во время брифинга. Трансляцию проводила пресс-служба Минобороны США в Twitter.

«США были оповещены, и, как мы подчеркивали ранее, это обычные ежегодные учения России», – сказал Райдер (цитата по Reuters).

Он добавил, что Вашингтон «продолжит следить» за маневрами российских войск. Представитель Пентагона подчеркнул, что США не видят признаков того, что Россия планирует нанести ядерный удар или применить «грязную бомбу» (маломощный ядерный боеприпас).

«У нас нет никаких свидетельств того, что Россия приняла решение использовать ядерное, химическое или биологическое оружие», – сказал Райдер.

Предыдущие учения

Прошлые учения сил стратегического сдерживания прошли за пять дней до начала спецоперации России на Украине – 19 февраля. Ими также руководил президент РФ Владимир Путин.

Тогда проверялось, насколько органы военного управления, боевые расчеты пуска, экипажи боевых кораблей и стратегических ракетоносцев готовы к выполнению поставленных задач.

Кроме того, ВС РФ проверили надежность вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.

В рамках учений военные атаковали морские и наземные мишени, запустив ракеты «Кинжал» (с истребителей МиГ-31), крылатую ракету «Калибр» (с малого ракетного корабля) и гиперзвуковую ракету «Циркон» (с фрегата в море).