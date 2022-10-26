В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
11 минут назад

В России изложили возможный сценарий применения Украиной «грязной бомбы»

Lenta.ru

Украина уже изготовила муляж российской ракеты «Искандер» для организации провокации с применением «грязной бомбы». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

По сообщению источника агентства, Киев якобы планировал взорвать начиненный ядерными отходами муляж над Чернобыльской атомной электростанцией. При этом взорванный муляж был бы подан как «сбитая» «российская ракета».

«После того, как муляж "собьют", киевские власти намерены показать западным и украинским СМИ фрагменты макета и элементы электроники якобы ракеты "Искандер", чтобы убедить западную общественность в виновности России», — изложил возможный сценарий развития событий собеседник РИА Новости.

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москве известно о планах Украины по использованию «грязной бомбы».

Об этом заявляли и в Министерстве обороны. Там уточнили, что Киев обладает научной базой для создания подобного устройства. Там подчеркнули, что бомбу могут изготовить на научной базе Харьковского физико-технического института — того, что участвовал в ядерной программе СССР.

При этом, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что союзники по НАТО отвергают заявления России о намерении Украины использовать «грязную бомбу» на собственной территории с целью последующего обвинения в этом Москвы.

Армия,Видео,СВО,Йенс Столтенберг,Владимир Путин,НАТО,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители