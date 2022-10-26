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50 минут назад

ВСУ попытались прорваться у Давыдова Брода

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорыва у села Давыдов Брод в Херсонской области. Об этом сообщает WarGonzo со ссылкой на источники.

ВСУ попытались прорваться у Давыдова Брода
Фото: UnsplashUnsplash

«Источники проекта на Херсонском направлении сообщают, что в течение суток ВСУ предпринимали отчаянные попытки расширить плацдарм от Давыдова Брода в сторону Ищенки составом до четырех батальонно-тактических групп», — говорится в сообщении.

Части ВДВ при поддержке артиллерии 42-й мотострелковой дивизии отразили все атаки и удержали позиции, сообщили военкоры. По их данным, украинские военные понесли большие потери в личном составе и бронетехнике.

О попытке ВСУ прорвать линию обороны в районе села Давыдов Брод сообщалось также в сентябре. По словам заместителя главы администрации региона Кирилла Стремоусова, ВСУ пытаются использовать тактику прорыва малыми группами.

Армия,Кирилл Стремоусов,
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