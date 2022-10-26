Европейская страна отказалась передать ВСУ бронежилеты и каски

Швейцария отказалась поставлять вооруженным силам Украины каски и бронежилеты из-за необходимости сохранять свой нейтральный статус, сообщается на сайте правительства страны — Федерального совета.

«Бронежилеты и шлемы — это оборудование военного назначения. Они классифицируются как специфическое военное имущество в соответствии с законодательством Швейцарии. В результате Швейцария отклонила заявки на поставку шлемов и бронежилетов украинской армии», — указано в отчете о политике нейтралитета.

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В правительстве Швейцарии отметили, что гуманитарные поставки Украине продолжаются в прежнем объеме — медикаменты, семейные палатки, матрасы, спальные мешки и шерстяные одеяла. Впервые с 1993 года Швейцария вынуждена публиковать отчет о политике нейтралитета.

Швейцария придерживается политики нейтралитета и не будет поставлять оружие Украине, несмотря на поддержку Киева, заявил президент федеративной республики Иньяцио Кассис во вторник, 25 октября.

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— Швейцария остается надежным партнером. Мы концентрируем наши усилия на тех областях, где наша добавленная стоимость наиболее важна и где наш опыт наиболее полезен. Как нейтральная страна мы не поставляем оружие, — сказал Кассис на международной конференции по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины.

По словам президента, Берн признает территориальную целостность и суверенитет Украины. Кассис призвал заинтересованные стороны объединиться и помочь в восстановлении страны на основе «плана Маршалла», передает РИА Новости.

Венгрия продолжает отказываться от поставок оружия Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

По его словам, страна придерживается такой позиции, потому что не хочет быть втянута в конфликт.

Ранее он также отмечал, что поставки оружия могли бы осуществляться через территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры. В таком случае территория могла бы стать законной военной целью.

Сообщалось также, что кабмин Венгрии надеется на изменение санкционной политики ЕС в отношении России после консультаций. По словам директора по коммуникациям правящей партии Венгрии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Иштвана Холлика, санкции уже «произвели обратный эффект». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Президент Болгарии Румен Радев отверг предложения о поставке оружия Украине, передает ТАСС. По его словам, подобный шаг снизит эффективность армии республики на фоне сложной ситуации на Балканах.

«Предоставление Украине вооружений болгарской армии без введения новых образцов в качестве замены только увеличит дефицит способностей на длительный срок, особенно в условиях сложной обстановки с безопасностью не только к северу от нас, но и на Балканах», — пояснил Радев.

Как отметил президент Болгарии, риски, связанные с возможной передачей вооружений Украине, необходимо ясно понимать. Он также добавил, что не стоит рассчитывать на поддержку со стороны НАТО, в случае принятия решения о военной помощи Киеву.

«Утверждения, что, предоставляя оружие Украине, мы немедленно получим в подарок натовское вооружение, выдают опасную наивность или большую некомпетентность», — указал Радев, также подчеркнув, что поставки оружия НАТО в данном случае могут занять годы и потребуют оплаты.

Ранее сообщалось, что вице-президент Болгарии Илияна Йотова выступила против возможной речи президента Украины Владимира Зеленского на первом заседании болгарского парламента нового созыва.

США не поставят Украине большое количество РСЗО HIMARS по причине ограниченных производственных мощностей, сообщает газета The New Yorker со ссылкой на источник в Пентагоне.

«Мы сразу сказали: «Вы не получите много таких систем»... Потому что их просто нет в неограниченном количестве на планете Земля», — говорится в материале.

Отмечается, что каждая система стоит около $7 млн.

По данным специалистов, Украина расходует более 5 тыс. ракет в месяц.

В то же время их производитель Lockheed Martin производит в общей сложности 9 тыс. данных ракет в год.

Ранее Минобороны США поддержало планы корпорации Lockheed Martin нарастить производство РСЗО HIMARS до 96 установок в год.

Командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис высказался против отправки на Украину гаубиц PzH 2000 и систем ПВО NASAMS, находящихся в распоряжении Вильнюса. Он сказал на заседании Государственного совета по обороне, что это может лишить Литву «недавних достижений в военной сфере».

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«У меня должны быть инструменты. Мы не можем выполнять военные задачи без достаточных мощностей... Я внесу такое предложение, следует искать другие средства поддержки», - приводит его слова LRT.

Он отметил, что передача оружия Киеву возможна только в случае закупки Вильнюсом нового.

В то же время некоторые европейские государства продолжают поставлять на Украину вооружение. В Германии недавно пообещали предоставить системы MARS и гаубицы Panzerhaubitze. Об этом сообщил сам президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что 20—30% жителей страны не поддерживают антироссийские санкции и отправку вооружений Украине.

Об этом он сказал в интервью итальянской газете la Repubblica.

«В общении с гражданами у меня сложилось впечатление, что 20—30% из них не разделяют ни политики санкций, ни поставок оружия», — приводит РИА Новости слова Шольца.

8 октября в Берлине перед бундестагом собрались тысячи демонстрантов, которые выступили против политики властей ФРГ. Собравшиеся требовали отмены антироссийских санкций и доступа к дешёвым энергоносителям из России.

Израиль по-прежнему не готов поставлять Украине вооружения из-за собственных стратегических соображений, но даже если бы эта позиция гипотетически изменилась, поставка оружия в другую страну заняла бы длительное время. Такое мнение выразил в понедельник министр обороны еврейского государства Бени Ганц, выступая на конференции газеты The Jerusalem Post, прямая трансляция которой велась на сайте издания.

Глава Минобороны отметил, что пока позиция его страны по вопросу военной помощи Киеву остается неизменной - Израиль поддерживает Украину, но ограничится оказанием украинской стороне гуманитарной помощи, исходя из "собственных соображений более регионального и локального свойства".

"У меня состоялся сегодня очень хороший разговор с министром обороны Украины [Алексеем Резниковым], это не первая наша беседа, и он сказал мне, что понимает нашу позицию, и мы решили двигаться вперед и смотреть, что еще может сделать Израиль в рамках своих ограничений", - отметил Ганц.

Вместе с тем он рассмотрел гипотетический сценарий, при котором Израиль начал бы оказание и военной помощи Украине.

"Предположим, мы хотим помочь [Украине] системами вооружения. Кто-нибудь здесь думает, что в условиях современной экономики и бизнеса кто-то будет держать полные склады в ожидании кого-нибудь, кто попросит [товар], и потом за ночь или за месяц сможет доставить его, и в одночасье [товар] будет в другом месте? Или же надо делать заказ, потом подвозить все необходимые материалы и проходить через весь цикл производства, исходя из того, что все, что у нас есть, прямо сейчас нужно нам самим? Так что даже с производственной точки зрения это бы заняло время", - пояснил министр.

Глава израильского Минобороны при этом отметил, что в настоящий момент активную военную помощь Украине оказывают страны НАТО, имеющие несравнимо больше ресурсов для этого.

"У них сейчас целое НАТО и западные страны, и все, что они делают, - это переброска [вооружения] из Германии на Украину, после чего они пополняют [запасы] Германии, учитывая, что сама Германия сейчас не находится под прямой активной угрозой. Так что у НАТО гораздо больше промышленных и оборонных и возможностей, чем у нас", - подчеркнул Ганц.

"Таким образом, я думаю, что реалистичные промышленные возможности - это один вопрос, геополитические соображения и стратегические соображения - это другой вопрос, и все же мы полны решимости помогать Украине другими путями, как мы делали это с гуманитарной поддержкой, медицинской поддержкой, госпиталями, беженцами, ранеными, защитным оснащением и так далее, и мы будем продолжать это", - заключил израильский министр.

Владимир Зеленский рискует лишиться поддержки Запада после того, как совершил ошибку, раскритиковав Израиль за недостаточную помощь Киеву. На это указал обозреватель National Review Бобби Миллер.

По мнению журналиста из США, выдвигая подобные претензии, Зеленский себе вовсе не помогает, а растрачивает доверие Запада. Это грозит вызвать среди союзников сомнения относительно дальнейшего увеличения помощи Украине.

В своей статье Миллер заявил, что такое «грубое поведение» Зеленского лишний раз подчеркивает доводы его критиков на Западе.

«В будущем, нескромный лидер может попробовать новую тактику, когда будет уговаривать потенциальных партнеров», — заключил автор материала.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетовал, что Израиль не участвует в помощи Киеву по противодействию российским воздушным ударам. До этого министр обороны еврейского государства Бени Ганц заявил, что Иерусалим не будет поставлять Киеву вооружения по ряду оперативных соображений.

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что Киев получит западные танки и истребители после того, как соответствующее решение будет принято в Вашингтоне. Об этом он заявил в интервью американской газете Politico.

«Я вполне оптимистично настроен относительно того, что в дальнейшем танки Abrams будут возможны, и я уверен, что истребители, такие как F-16, F-15 или Gripen из Швеции, тоже будут возможны», — высказался Резников.

Он отметил, что западные страны прежде отказывались поставлять некоторые виды вооружений, которые сейчас уже передают Украине — в том числе беспилотники, ракетные комплексы и артиллерийские установки.

Резников напомнил, что власти США, в частности, ранее называли незаконными и нецелесообразными по политическим причинам поставки на Украину переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, однако позднее изменили свою позицию.

Украинский министр выразил уверенность, что власти Британии, Германии и Франции «будут ждать политического решения Соединенных Штатов» в вопросе поставок Киеву танков западного производства.

«После первых Abrams, уверен, у нас будут Leopard, Marder и другие виды тяжелой бронетехники, такие как танки», — считает он.