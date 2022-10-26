Экипаж авианосца США заявил о готовности вступить в бой с РФ

Экипаж большого авианосца США «Джордж Буш-старший» (CVN-77) заявил о готовности вступить в бой с российской стороной при соответствующей необходимости. Об этом сообщает Sky News.

Фото: U.S. Nav U.S. Nav

Командир военного корабля контр-адмирал Деннис Велес заявил, что его главное послание для Москвы — показать, что американские солдаты «готовы к любой миссии». Вместе с этим он напомнил, что главная цель CVN-77 — сдерживание угроз и предотвращении эскалации.

«Этот корабль, эта ударная группа, наши союзники: мы готовы ко всему. Мы демонстрируем это каждый день», — ответил Велес на вопрос журналистов, готов ли его корабль к открытому противостоянию с Россией.

Он добавил, что все хотят мира и стабильности в европейском регионе.

По данным Sky News, на борту боевого корабля находятся более 70 самолетов и вертолетов. Сейчас CVN-77 курсирует в европейских морях. Лейтенант с позывным «Большой папа», одна из пилотов F18, заявила, что она и ее сослуживцы рассматривают возможность, что однажды им прикажут сражаться в воздушном бою против российской армии, если напряженность в регионе значительно обострится.