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1 час назад

Экипаж авианосца США заявил о готовности вступить в бой с Россией

Lenta.ruиещё 2

Экипаж большого авианосца США «Джордж Буш-старший» (CVN-77) заявил о готовности вступить в бой с российской стороной при соответствующей необходимости. Об этом сообщает Sky News.

Экипаж авианосца США заявил о готовности вступить в бой с РФ
Фото: U.S. NavU.S. Nav

Командир военного корабля контр-адмирал Деннис Велес заявил, что его главное послание для Москвы — показать, что американские солдаты «готовы к любой миссии». Вместе с этим он напомнил, что главная цель CVN-77 — сдерживание угроз и предотвращении эскалации.

«Этот корабль, эта ударная группа, наши союзники: мы готовы ко всему. Мы демонстрируем это каждый день», — ответил Велес на вопрос журналистов, готов ли его корабль к открытому противостоянию с Россией.

Он добавил, что все хотят мира и стабильности в европейском регионе.

По данным Sky News, на борту боевого корабля находятся более 70 самолетов и вертолетов. Сейчас CVN-77 курсирует в европейских морях. Лейтенант с позывным «Большой папа», одна из пилотов F18, заявила, что она и ее сослуживцы рассматривают возможность, что однажды им прикажут сражаться в воздушном бою против российской армии, если напряженность в регионе значительно обострится.

Конфликтный потенциал в мире и, в частности, на территории СНГ остается высоким, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами спецслужб и силовых ведомств стран СНГ. Ранее глава государства заявлял, что хочет, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее.

Армия,Владимир Путин,
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