ФРГ попросила Швейцарию предоставить Киеву снаряды к «Гепарду»

Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт попросила Швейцарию о реэкспорте боеприпасов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) «Гепард» на Украину . Об этом сообщает Der Spiegel.

В письме к коллеге Виоле Амхерд Ламбрехт просила предоставить разрешение на реэкспорт 35-миллиметровых боеприпасов швейцарского производства. Министр обороны ФРГ утверждает, что ЗСУ «Гепард» будут использоваться на Украине, в первую очередь, для защиты критически важной инфраструктуры. Система призвана обеспечить безопасность морских портов на юге страны, имеющих решающее значение для экспорта украинского зерна. Как указала Ламбрехт, Германия и Швейцария, учитывая «глобальные гуманитарные последствия», которые повлечет за собой прекращение поставок зерна, должны «обязательно выполнить просьбу» Киева о поставках боеприпасов.