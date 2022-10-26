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8 минут назад

ФРГ попросила Швейцарию предоставить Украине боеприпасы к ЗСУ «Гепард»

Lenta.ru

Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт попросила Швейцарию о реэкспорте боеприпасов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) «Гепард» на Украину. Об этом сообщает Der Spiegel.

ФРГ попросила Швейцарию предоставить Киеву снаряды к «Гепарду»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В письме к коллеге Виоле Амхерд Ламбрехт просила предоставить разрешение на реэкспорт 35-миллиметровых боеприпасов швейцарского производства. Министр обороны ФРГ утверждает, что ЗСУ «Гепард» будут использоваться на Украине, в первую очередь, для защиты критически важной инфраструктуры. Система призвана обеспечить безопасность морских портов на юге страны, имеющих решающее значение для экспорта украинского зерна. Как указала Ламбрехт, Германия и Швейцария, учитывая «глобальные гуманитарные последствия», которые повлечет за собой прекращение поставок зерна, должны «обязательно выполнить просьбу» Киева о поставках боеприпасов.

При этом ранее Швейцария уже отказалась выдать Германии и Дании разрешения на реэкспорт боеприпасов к ЗСУ «Гепард», произведенным цюрихской компанией Oerlikon-Buhrle. ФРГ планировала передать Украине 12,4 тысячи единиц снарядов к зенитным установкам. Дания собиралась направить 22 БТР Piranha III. В качестве причины отказа Швейцария назвала принципиальное правило не поставлять вооружения в кризисные районы.

Армия,Кристина Ламбрехт,
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