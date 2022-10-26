Минобороны России показало момент пуска стратегической ракеты "Ярс"

Минобороны России показало момент запуска ракеты с подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс». Видео опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

На кадрах показано, как два военнослужащих сидят за пультом управления с маркировкой «СПУ-014-06» и нажимают на кнопки.

После этого один из них, в звании майора, говорит другому: «Внимание, расчет! Получен приказ». Второй ему отвечает: «Есть приказ».

Первый продолжает работу: «Дублирую на пусковые установки».

После этого он командует: «Второй! проконтролировать состояние пусковых установок». Второй отвечает: Есть проконтролировать состояние пусковых установок».

Далее следует приказ первого: «Внимание расчет, подготовиться к совместным действиям». И ответ: «Есть подготовиться к совместным действиям».

Оператор показывает крупным планом руку одного из военных, который открывает небольшой люк в пульте и нажимает красную кнопку после команды «Внимание, пуск!» и ответа «Есть пуск!».

На следующем кадре видно, как ракета покидает пусковую установку.

Тренировка Стратегических ядерных сил России по нанесению ответного массированного ядерного удара состоялась в среду, 26 октября. Учениями руководил президент России, верховный главнокомандующий Вооруженных сил страны Владимир Путин.

По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, в тренировке были задействованы наземные ракетные комплексы «Ярс», подводная лодка «Тула» и стратегические ракетоносцы Ту-95МС.

Подвижный грунтовый ракетный комплекс РС-24 «Ярс» способен запускать межконтинентальную ракету с четырьмя боеголовками мощностью до 500 килотонн.

Подводный крейсер К-114 «Тула» проекта 667БДРМ «Дельфин» несет на борту 16 межконтинентальных ракет Р-29 «Синева» и «Лайнер», каждая из которых несет от 4 до 10 боевых блоков мощностью 100-500 килотонн каждый.