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58 минут назад

Австралия направит в Великобританию 70 военных для обучения бойцов ВСУ

Газета.Ruиещё 8

Австралия направит 70 военных в Великобританию в начале следующего года для обучения украинских военнослужащих. Об этом заявил австралийский министр обороны Ричард Марлз в интервью телеканалу SkyNews.

Австралия направит в Великобританию 70 военных для обучения бойцов ВСУ
Фото: Evgeniy Maloletka/APEvgeniy Maloletka/AP

Он подчеркнул, что австралийские военные будут направлены исключительно на территорию Великобритании. Соответствующее решение было принято в рамках инициативы Лондона в предоставлении обучения украинским военнослужащим мужчинам и женщинам.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Австралия решила передать Украине еще 30 бронетранспортеров.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,СВО,Дмитрий Кулеба,Владимир Путин,
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